قبل يومين.. ماذا تسلّمت إسرائيل من أميركا؟

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وبوصول الدفعة الجديدة من الطائرات النوعية التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن"، تكون إسرائيل قد حصلت على 39 مقاتلة من هذا الطراز، بما في ذلك الطائرة التجريبية AS-15، المتمركزة في قاعدة تل نوف جنوبي تل أبيب، وفق موقع "i24" الإسرائيلي.ومنذ كانون الأول 2017، بدأ جيش الاحتلال بدمج المقاتلات الأميركية وأطقمها، داخل قاعدة "نفطيم" الجوية. ومؤخراً، تجاوز أسطول "إف 35"، لدى سلاح الجو التابع للجيش الإسرائيليّ الـ20,000 ساعة طيران تراكمية، في التدريب والتأهيل والنشاط العسكري.