Advertisement

عربي-دولي

تفوق للقوات الروسية.. ما هي نقاط ضعف الجيش الأوكراني؟

Lebanon 24
22-07-2023 | 04:54
A-
A+
Doc-P-1090002-638256240968727821.png
Doc-P-1090002-638256240968727821.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم تنجح القوات الأوكرانية بتنفيذ خطط حربية تقوم على شن هجمات جماعية معقدة بجبهات الجنوب والشرق، كما أصبحت تعاني من نقص الكوادر المدربة والعتاد العسكري، ما أخفق نتائج هجومها المضاد، حتى الآن.

ووسط عزم واشنطن إرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار، أقر قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، بتفوق الروس في عدة جبهات.
Advertisement

ووفق خبراء تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الجيش الروسي دمر معظم الطواقم المدربة ذات الخبرة القتالية في قوات كييف، كما أن ضعف قدرة الجيش الأوكراني على تنفيذ عمليات عسكرية جماعية ومقعدة جعله عرضة للنيران الروسية.

تفوق القوات الروسية

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، الخميس الماضي، إن القوات الأوكرانية أصحبت "تعاني من قلة القوات والأسلحة أو الذخيرة، وهذه مشكلة كبيرة، لأن نطاق منطقة العمليات كبيرة جدًا، والقتال مستمر في اتجاهات مختلفة" ، وفق شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وأضاف أن "القوات الروسية تتميز بالتفوق العددي ولديها مستوى كاف من المعدات لاسيما سلاح الحرب الإلكترونية والمدفعية والطيران أو أنظمة الصواريخ، كما من الغباء الاستهانة بقدرة الجيش الروسي"، لافتاُ إلى أن: " كييف تخطط لعمليات هجومية نشطة على خلفية عملية دفاعية عامة".

تغيير تكتيكي وإصلاح أسلحة الغرب
وعلى ذات الصعيد، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن أوكرانيا بحاجة لتغيير تكتيكي في عملياتها العسكرية لاختراق صفوف الروس.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن القوات الأوكرانية تتقدم ببطء في هجومها المضاد ويتعين عليها تنفيذ هجمات شاملة لتحقيق هدفها. (سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2023-07-22
08:53 | 2023-07-22
08:43 | 2023-07-22
08:32 | 2023-07-22
08:13 | 2023-07-22
08:00 | 2023-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website