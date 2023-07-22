تفوق للقوات الروسية.. ما هي نقاط ضعف الجيش الأوكراني؟

Advertisement

لم تنجح القوات الأوكرانية بتنفيذ خطط حربية تقوم على شن هجمات جماعية معقدة بجبهات الجنوب والشرق، كما أصبحت تعاني من نقص الكوادر المدربة والعتاد العسكري، ما أخفق نتائج هجومها المضاد، حتى الآن.ووسط عزم واشنطن إرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار، أقر قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، بتفوق الروس في عدة جبهات.ووفق خبراء تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الجيش الروسي دمر معظم الطواقم المدربة ذات الخبرة القتالية في قوات كييف، كما أن ضعف قدرة الجيش الأوكراني على تنفيذ عمليات عسكرية جماعية ومقعدة جعله عرضة للنيران الروسية.تفوق القوات الروسيةوقال قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، الخميس الماضي، إن القوات الأوكرانية أصحبت "تعاني من قلة القوات والأسلحة أو الذخيرة، وهذه مشكلة كبيرة، لأن نطاق منطقة العمليات كبيرة جدًا، والقتال مستمر في اتجاهات مختلفة" ، وفق شبكة "بي بي سي" البريطانية.وأضاف أن "القوات الروسية تتميز بالتفوق العددي ولديها مستوى كاف من المعدات لاسيما سلاح الحرب الإلكترونية والمدفعية والطيران أو أنظمة الصواريخ، كما من الغباء الاستهانة بقدرة الجيش الروسي"، لافتاُ إلى أن: " كييف تخطط لعمليات هجومية نشطة على خلفية عملية دفاعية عامة".تغيير تكتيكي وإصلاح أسلحة الغربوعلى ذات الصعيد، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن أوكرانيا بحاجة لتغيير تكتيكي في عملياتها العسكرية لاختراق صفوف الروس.وأضافت الصحيفة الأميركية أن القوات الأوكرانية تتقدم ببطء في هجومها المضاد ويتعين عليها تنفيذ هجمات شاملة لتحقيق هدفها. (سكاي نيوز)