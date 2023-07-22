قائمة بالدول الأكثر إنتاجاً للحوم الدجاج حول العالم.. هل من بينها بلدٌ عربي؟

نشرت شبكة "cnbc" تقريراً كشفت فيه قائمة بالدول الأكثر إنتاجاً للحوم الدجاج خلال العام 2023، وهي على النحو التالي:



Advertisement 1- أميركا: 21.297 مليون طن خلال العام 2023 21.297 مليون طن خلال العام 2023



2- البرازيل: 14.875 مليون طن خلال العام 2023



3- الصين: 14.300 مليون طن خلال العام 2023



4- الإتحاد الأوروبي: 11 مليون طن خلال العام 2023



5- روسيا: 4.875 مليون طن خلال العام 2023

6- المكسيك: 4.050 مليون طن خلال العام 2023



7- تايلاند: 4.425 مليون طن خلال العام 2023



8- تركيا: 2.525 مليون طن خلال العام 2023



9- الأرجنتين: 2.330 مليون طن خلال العام 2023



10- كولومبيا: 1.940 مليون طن خلال العام 2023.

