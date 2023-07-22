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إقتصاد

قائمة بالدول الأكثر إنتاجاً للحوم الدجاج حول العالم.. هل من بينها بلدٌ عربي؟

Lebanon 24
22-07-2023 | 04:48
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نشرت شبكة "cnbc" تقريراً كشفت فيه قائمة بالدول الأكثر إنتاجاً للحوم الدجاج خلال العام 2023، وهي على النحو التالي:

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1- أميركا: 21.297 مليون طن خلال العام 2023

2- البرازيل: 14.875 مليون طن خلال العام 2023

3- الصين: 14.300 مليون طن خلال العام 2023

4- الإتحاد الأوروبي: 11 مليون طن خلال العام 2023

5- روسيا: 4.875 مليون طن خلال العام 2023
 
6- المكسيك: 4.050 مليون طن خلال العام 2023

7- تايلاند: 4.425 مليون طن خلال العام 2023

8- تركيا: 2.525 مليون طن خلال العام 2023

9- الأرجنتين: 2.330 مليون طن خلال العام 2023

10- كولومبيا: 1.940 مليون طن خلال العام 2023.

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