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عربي-دولي

3 رؤساء عرب يكشفون عن خطوطهم الجميلة خلال الكتابة.. شاهدوا الصور!

Lebanon 24
22-07-2023 | 05:15
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كتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بطاقة شكر بخط رائع، أثارت تفاعل رواد التواصل، وأدخلته في منافسة فنية حامية مع الرئيسين التونسي قيس سعيد، والمصري عبد الفتاح السيسي.

وكتب تبون في نهاية حواره أمس الجمعة مع قناة "سي سي تي في" الصينية: "خالص الود والتقدير لجمهورية الصين الشعبية رئيسا وحكومة وشعبا". 

وختم تبون بذلك زيارة حملت طابعاً مهماً إلى بكين استمرت 5 أيام، وكانت الأولى لرئيس جزائري للصين منذ 15 عاما.

وأثار جمال خط تبون إعجاب النشطاء، فيما قارن البعض خطه بخط الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللذين سبق أن أثارا التفاعل أيضا على وسائل التواصل بعد انتشار صور وفيديوهات لهما خلال كتابتهما بعض رسائل الشكر.
 
وفي ما يلي فيديو للرسالة التي كتبها تبون:
 
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الصورة الخاصة برسالة قيس سعيد:
 
 
الصورة الخاصة برسالة السيسي:
 
 
 
 

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