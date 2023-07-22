حريق كبير يلتهم 4 مطاعم شهيرة في دولة عربيّة... كيف بدأ؟

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في حادث مأسوي جديد في مصر، سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، مدعومة بـ7 سيارات إطفاء صباح اليوم السبت، على حريق ضخم، التهم ما يزيد عن 4 مطاعم شهيرة، بمحطة الرمل من دون وقوع خسائر بشرية.وقد تبيّن أنّ الحريق اندلع في مطعم، وأشارت المعلومات الأولية إلى أن سبب الحريق يعود إلى حدوث ماس كهربائي تسبب فى اشتعال النيران وامتدادها إلى باقي المطاعم المجاورة. (العربية)