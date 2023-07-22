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عربي-دولي

حريق كبير يلتهم 4 مطاعم شهيرة في دولة عربيّة... كيف بدأ؟

Lebanon 24
22-07-2023 | 05:34
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في حادث مأسوي جديد في مصر، سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، مدعومة بـ7 سيارات إطفاء صباح اليوم السبت، على حريق ضخم، التهم ما يزيد عن 4 مطاعم شهيرة، بمحطة الرمل من دون وقوع خسائر بشرية.
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وقد تبيّن أنّ الحريق اندلع في مطعم، وأشارت المعلومات الأولية إلى أن سبب الحريق يعود إلى حدوث ماس كهربائي تسبب فى اشتعال النيران وامتدادها إلى باقي المطاعم المجاورة. (العربية)

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