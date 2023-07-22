كيف خسرت أميركا نفوذها في الشرق الأوسط؟

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ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ ستيفن سايمون وهو أحد المساهمين في دائرة صنع القرار الأميركي تجاه الشرق الأوسط على مدار الـ40 عاما الأخيرة، عرض في كتابه "الوهم الكبير: صعود وسقوط الطموح الأميركي في الشرق الأوسط" سردا شاملا ولاذعا للتدخل الأميركي العسكري في هذه المنطقة على مدار 4 عقود.ويتحدث سايمون عن الوهم الكبير والدوافع والإستراتيجيات وأوجه القصور في كل إدارة رئاسية، ابتداء من الرئيس جيمي كارتر وصولا للرئيس جو بايدن، ويكشف عبر شبكة من الأحداث كيف تُدار عملية صنع سياسة الشرق الأوسط من خلال عملية سياسية في واشنطن غالبا ما تحكمها الأمنيات والحسابات والسياسة الحزبية.ويرى أن غزو العراق جاء نتيجة تراكمات ولغطرسة ما بعد الحرب الباردة من جانب واشنطن، إضافة لتمهيد إدارة بيل كلينتون ومن قبله جورج بوش الأب، وهو ما سمح وسهّل ليس فقط لتمهيد الطريق لغزو العراق فحسب، بل ساعد أيضا في تفسير سبب بقاء عشرات الآلاف من القوات الأميركية في المنطقة حتى اليوم.ينقل سايمون خبرته كشاهد ومؤرخ بعد أن شارك بشكل مباشر في العديد من السياسات والإستراتيجيات التي كتب عنها في كتابه، حيث عمل في وزارة الخارجية خلال إدارتي ريغان وبوش الأولى، وخدم في مناصب عليا بمجلس الأمن القومي في إدارتي كلينتون وأوباما، كما شغل خلال تلك الفترات مناصب عليا بالعديد من مراكز الأبحاث والجامعات وكتب عدة كتب عن الشرق الأوسط.وسَخِر سايمون من هؤلاء الذين توقعوا أن نظام بشار الأسد في سوريا سيسقط بسرعة في مواجهة تمرد غير منظم ومجزأ للغاية، والذين كان من بينهم بعض المستعربين الأكثر خبرة في وزارة الخارجية. ويؤكد أنه في بعض الأحيان لا يكون صناع السياسات الأكثر فعالية هم أولئك الذين لديهم أفضل السير الذاتية الأكاديمية أو الخبرات الإقليمية، بل أولئك الذين يتمتعون بميزان وحكم جيدين.ومع ذلك، لا يجد سايمون سببا وجيها للإشادة بالسياسات التي ساعد في تشكيلها، بل على العكس يعتقد أنه خلال العقود الأربعة الأخيرة نتج عن سياسات بلاده التي آمنت بضرورة تأمين الاستقرار وادّعت تعزيز الديمقراطية ومحاربة الإرهاب تعزيز الاستبداد وتفاقم البؤس الاقتصادي وانتشار أعمال العنف.كما هاجم سايمون بيروقراطية صنع السياسة الأميركية، وخصّ هؤلاء النافذين الذين يشرفون على ملف "عملية السلام" على مدار عقود طويلة، واعتبرهم "محترفي عملية السلام" الذين ركزوا على العملية اللوجيستية البيروقراطية أكثر بكثير من تركيزهم على تحقيق السلام، كما يجادل أنه "لم تكن هناك مصلحة إستراتيجية أميركية مقنعة في التوسط للسلام بين إسرائيل وجيرانها، بعدما نجحت في التفاوض على السلام مع مصر".ويجادل سايمون أيضا بأنه لم يكن ينبغي على الولايات المتحدة أن تكون سريعة في التخلي عن معمر القذافي، الذي يرى أنه كان حليفا مفيدا في مجال مكافحة الإرهاب، حيث يرى أن واشنطن رضخت سريعا للمناشدات البريطانية والفرنسية للتدخل، وهو ما سمح بأن تعيش ليبيا الفوضى حتى اليوم، في حين يوافق على أنه لا ينبغي أن يكون هدف سياسة الولايات المتحدة "إصلاح" أي منطقة، ناهيك عن منطقة معقدة مثل الشرق الأوسط، فلا تملك الولايات المتحدة، ولا غيرها، القدرة على القيام بذلك.يشير الكتاب إلى أن واشنطن تخسر نفوذها وبسرعة في الشرق الأوسط كما بدا واضحا من نجاح الصين في آذار الماضي في التوسط لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، واعتبر سايمون أن تضاؤل النفوذ الأميركي جاء تدريجيا مع تولي الرئيس جو بايدن منصبه، حيث أكملت الولايات المتحدة انسحابها غير الموفق من أفغانستان، وهي الدولة التي أمضت واشنطن 20 عاما في محاولة فاشلة لبناء دولة ونظام جديدين فيها.ويضيف أن الجهود الدبلوماسية الأميركية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني تعثرت، فضلا عن متابعة واشنطن بلا حول ولا قوة وصول الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل إلى السلطة، مما يهدد ديمقراطيتها، ويؤجج موجة جديدة من العنف، ويعرض للخطر الاتفاقيات الإبراهيمية المدعومة من واشنطن.واليوم، على الرغم من التحديات البعيدة المدى التي تواجهها المنطقة بما في ذلك ويلات الحرب الأهلية في ليبيا وسوريا واليمن والسودان والاضمحلال الاقتصادي في مصر ولبنان وتونس والتهديدات المتزايدة لتغير المناخ وعودة الاستبداد فإنه لم يتبقَّ سوى القليل جدا من أجندة واشنطن المتفائلة في المنطقة. (الجزيرة)