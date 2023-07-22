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عربي-دولي
كان محمّلاً بمادة خطيرة... إنحراف قطار عن مساره في أميركا هل من إصابات بشريّة؟
Lebanon 24
22-07-2023
|
06:15
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أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن السلطات المحلية عن انحراف قطار من 25 عربة عن مساره قرب لوهافر في ولاية مونتانا الأميركية، من دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وأضافت أن إحدى عربات القطار كانت تحمل مادة خطرة لكنها "لم تتسرب". (روسيا اليوم)
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