كان محمّلاً بمادة خطيرة... إنحراف قطار عن مساره في أميركا هل من إصابات بشريّة؟

أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن السلطات المحلية عن انحراف قطار من 25 عربة عن مساره قرب لوهافر في ولاية مونتانا الأميركية، من دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.



وأضافت أن إحدى عربات القطار كانت تحمل مادة خطرة لكنها "لم تتسرب". (روسيا اليوم)

Advertisement