أرقامٌ تكشف حجم إستخدام البشر للإنترنت خلال الـ2023.. لن تتوقعوا النسبة!

كشف تقريرٌ جديد صادر عن مؤسسة "وي آر سوشيال" المعنية بتقديم إحصاءات وتحليلات لأثر الرقمنة على حياة البشرية، أنّ حوالى 5.18 مليارات شخص في العالم يستخدمون الإنترنت، أي 64.6% تقريباً من سكان العالم.

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وأوضح التقرير أنّ عدد سكان العالم هو 8.03 مليارات نسمة، في حين أن مستخدمي الهواتف النقالة هو 5.48 مليار شخص، أي ما يعادل 68% من سكان العالم.

كذلك، فقد أوضحت المؤسسة في تقريرها أنّ عدد مستخدمي الإنترنت في الهند ارتفع بشكلٍ متزايد وبلغ 720 مليونا بنهاية 2022، أي ما نسبته 50.5% من السكان، مع ملاحظة أن هذا الارتفاع ملاحظ بشكل واضح في المناطق الريفية، وبين الرجال أكثر من النساء. وبالرغم من هذا الارتفاع، تظل الهند من أكثر مناطق العالم التي يوجد بها سكان غير متصلين بالإنترنت (700 مليون شخص).

وبحسب البيانات التي أوردها التقرير، فقد بقيت الصين مهيمنة على موقع أكثر بلدان العالم اتصالاً بالإنترنت، بعدد مستخدمين وصل إلى 1.07 مليار شخص، وهو رقم مرشح للارتفاع في ظل الإمكانات الهائلة التي تيسر من عملية النمو الرقمي في البلاد.

مع هذا، فقد ذكر التقرير أنّ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في نيسان 2023 بلغ حوالى 4.80 مليارات شخص في العالم، لكنه أشار إلى أنّ الزمن الذي يقضيه الناس متصلين بالإنترنت مستمر في الانخفاض.

وفي هذا السياق، تكشف أحدث الأرقام أن مستخدم الإنترنت النموذجي يقضي الآن في المتوسط نحو 6 ساعات و35 دقيقة يوميا، بانخفاض نحو 18 دقيقة مقارنة بالعام الماضي، ويرجع تقرير "وي آر سوشيال" هذا الانخفاض إلى ما سماه تأثير جائحة كورونا على السلوكيات الرقمية (Digital Behaviors).

لأي الأغراض يستخدم الناس الإنترنت؟

1- الحصول على المعلومات، وهذا الغرض نسبته 59%، وتلتقي فيه كل الفئات العمرية.

2- التواصل مع الأهل والأصدقاء، ويأتي في المرتبة الثانية بعد الحصول على المعلومات، خاصة لدى الفئات العمرية الأصغر سناً (18-24)، ويأتي هذا الغرض في المركز الثالث لدى المستخدمين الذين تزيد أعمارهم على 45 عاما، ممن يولون أهمية أكبر لمتابعة الأخبار والأحداث الجارية. وفي المقابل، تحتل متابعة الأخبار المركز الثامن لدي الفئة العمرية (18-24). وبحسب التقرير، فإن أصحاب هذه الفئة يستخدمون الإنترنت للترفيه أكثر من آبائهم.

3- استخدام الإنترنت لمشاهدة الفيديو والاستماع للموسيقى تحتل المركزين الثالث والرابع على التوالي لدى الفئة العمرية (18-24)، بينما تحتل مشاهدة الفيديو المركز السادس لدى المستخدمين في الفئة (45-64) التي لا تهتم كثيرا بالاستماع لمقاطع الموسيقى.

4- يقول كبار السن (45-64) إنهم يستخدمون الإنترنت من أجل تعلم كيفية إنجاز بعض الأشياء، ويحتل هذا الخيار المركز الرابع، بينما يحتل المركز السابع لدى فئة الشباب (18-24).

5- يفيد تقرير "وي آر سوشيال" أن الفيديو قد لا يكون الأداة المناسبة لهذه الفئة التي تتصل بالإنترنت من أجل التعلم. وبحسب التقرير، فإن هذه الفئة لا تبحث عن الفيديوهات بالتحديد، وبالتالي فإن على من يصنعون محتوى خاصا بهذه الفئة أن يقدموا لها نصوصا وصورا إلى جانب الفيديو.

6- كذلك، يفيدُ لتقرير بأنّ الكثير من الحلول التي اعتمد عليها الناس في العمل أثناء جائحة كورونا ما تزال سارية وفعالة، خصوصاً مكالمات الفيديو، مشيراً إلى أنّ إدارة البريد الإلكتروني الوارد ما تزال نشاطاً يومياً لما يقرب من ثلاثة أرباع العاملين في أنحاء العالم. (الجزيرة نت)





