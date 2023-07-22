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عربي-دولي

هجوم أوكراني على القرم يؤدي إلى "انفجار" مخزن ذخيرة وإجلاء سكان

Lebanon 24
22-07-2023 | 06:31
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أدى هجوم بطائرة مسيّرة شنّته أوكرانيا الى "انفجار" مخزن ذخيرة في القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014، ودفع السلطات الى إجلاء السكان ضمن نطاق خمسة كلم، وتعليق حركة السكك الحديد، وفق ما أعلن حاكم شبه الجزيرة السبت.
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وقال سيرغي أكسيونوف عبر تطبيق تلغرام "نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة معادية على مقاطعة كراسنوغفارديسكي، حصل انفجار في مخزن ذخيرة".

وأضاف "تم اتخاذ القرار بإجلاء الناس في نطاق خمسة كلم"، و"بهدف تقليل المخاطر، تم اتخاذ القرار أيضا بتعليق حركة القطارات على السكك الحديد في القرم".
 
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق أن الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا "يجلب الحرب وليس السلام" وبالتالي فهو هدف عسكري. (سكاي نيوز عربية) 
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