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إقتصاد

معلومة عن الدولار قد لا يعرفها الكثيرون.. إكتشفوها الآن!

Lebanon 24
22-07-2023 | 14:00
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صحيحٌ أن الدولار الأميركي هو العملة الأكثر تداولاً في العالم، لكنه بالطبع ليس أقوى العملات التي تتجاوز قيمة العديد منها عملة الولايات المتحدة.
وفي هذا الإطار، تشيرُ مختلف التقارير الإقتصادية إلى أن الدولار ظلّ في مرتبة متأخرة أمام عدد من العملات خصوصاً تلك الموجودة في العالم العربي. فعلى سبيل المثال، يبقى الدينار الكويتي هو الأقوى من الدولار بينما يأتي بعده الدينار البحريني فضلاً عن عملات أخرى.
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وتُقدم السطور التالية قائمة بترتيب العملات العربية والأجنبية مقابل الدولار وهي على النحو التالي:
1- الدينار الكويتي: كل 1 دينار بحريني يساوي 3.25 دولاراً
 
2- الدينار البحريني:كل 1 دينار بحريني يساوي 2.65 دولاراً
3- الريال العماني: كل 1 ريال عماني يساوي 2.60 دولاراً
4- الدينار الأردني: كل 1 دينار أردني يساوي 1.41 دولاراً
 
5- الجنيه الأسترليني: كل 1 جنيه أسترليني يساوي 1.21 دولاراً
 
6- دولار جزر كايمان: كل 1 دولار جزر كايمان يساوي 1.20 دولاراً
 
7- الفرنك السويسري: كل 1 فرنك سويسري يساوي 1.15 دولاراً
 
8- اليورو: كل 1 يورو يساوي 1.11 دولاراً
 
يُشار إلى أن الدولار يأتي من حيث القوّة بعد تلك العملات الـ8، في حين يأتي بعده الدولار الكندي الذي يساوي 0.74 دولاراً أميركياً. (fbs)
 
 
 
 

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