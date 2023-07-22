حاكم بيلغورود: أوكرانيا أطلقت ذخائر عنقودية على قرية روسية

عقب إعلان البيت الأبيض أن أوكرانيا بدأت في استخدام الذخائر العنقودية الأميركية، أفاد حاكم منطقة بيلغورود الروسية اليوم السبت أن أوكرانيا أطلقت ذخائر عنقودية على قرية بالقرب من الحدود أمس الجمعة، لكن ذلك لم يسفر عن سقوط ضحايا أو أضرار.

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وقال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف في إحاطة يومية عبر قناته على تيليغرام بدون تقديم دليل مرئي "في منطقة بيلغورود، تم إطلاق 21 قذيفة مدفعية وثلاث ذخائر عنقودية من نظام صاروخي متعدد الإطلاق على قرية جورافليفكا".



ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا.



وتسلمت أوكرانيا ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة هذا الشهر، لكنها تعهدت بأن استخدامها سيقتصر على طرد تجمعات الجنود الأعداء. (العربية)