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مقتل مراسل وإصابة المصور المرافق له بقصف أوكراني في زابوريجيا

Lebanon 24
22-07-2023 | 07:41
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أعلنت وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم السبت، عن مقتل مراسلها الحربي روستيسلاف جورافليف، وإصابة المصور المرافق له بقصف أوكراني في قرية بياتيخاتكي بمقاطعة زابوريجيا.

ووفقا للقائم بأعمال حاكم منطقة زابوريجيا يفغيني باليتسكي، لقي جورافليف مصرعه عندما استهدفت قوات كييف سيارة مدنية. (روسيا اليوم)
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