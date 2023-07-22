مقتل مراسل وإصابة المصور المرافق له بقصف أوكراني في زابوريجيا

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أعلنت وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم السبت، عن مقتل مراسلها الحربي روستيسلاف جورافليف، وإصابة المصور المرافق له بقصف أوكراني في قرية بياتيخاتكي بمقاطعة زابوريجيا.ووفقا للقائم بأعمال حاكم منطقة زابوريجيا يفغيني باليتسكي، لقي جورافليف مصرعه عندما استهدفت قوات كييف سيارة مدنية. (روسيا اليوم)