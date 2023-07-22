بقيمة 400 مليون دولار.. أميركا ستُقدّم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

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قال ثلاثة مسؤولين أميركيين، إن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان في وقت قريب جدا، قد يكون الثلاثاء المقبل، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار وتتكون أساسا من عتاد مدفعية وصواريخ دفاع جوي ومركبات، في الوقت الذي تواصل فيه كييف هجومها المضاد.وقال اثنان من المسؤولين، الذين تحدثوا مشترطين عدم الكشف عن هويتهم، إن القنابل العنقودية غير مدرجة في حزمة المساعدات. (العربية)