دولة جديدة تحظر فيلم "باربي"... ما السبب؟

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حظرت السلطات في إحدى المقاطعات الباكستانية بشكل مؤقت عرض فيلم "باربي" عازية السبب لاحتوائه على "محتوى غير مرغوب به"، وفقا لوسائل إعلام محلية.وقررت السلطات في مقاطعة البنجاب الباكستانية عدم عرض الفيلم في دور السينما حتى تتم إزالة المحتوى "غير المرغوب به"، وفقا لصحيفة "ديلي باكستان".وقالت الصحيفة إن السلطات ستقوم بمراجعة الفيلم وتصدر نسخة منقحة في وقت لاحق تعرض في دور السينما.ولم توضح السلطات طبيعة المحتوى المعني. (الحرة)