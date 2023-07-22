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عربي-دولي
هزة أرضية جديدة ضربت تركيا.. كم بلغت قوتها؟
Lebanon 24
22-07-2023
|
08:53
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ضربت هزة بقوة 4 على مقياس ريختر اليوم السبت ولاية أضنة التركية.
ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار او خسائر في الأرواح. (تركيا الآن)
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