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عربي-دولي

هزة أرضية جديدة ضربت تركيا.. كم بلغت قوتها؟

Lebanon 24
22-07-2023 | 08:53
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ضربت هزة بقوة 4 على مقياس ريختر اليوم السبت ولاية أضنة التركية.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار او خسائر في الأرواح. (تركيا الآن)
 
 
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