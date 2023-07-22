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إقتصاد

رئيس وزراء هنغاريا يحذر من عواقب تخلي أوروبا عن الطاقة الروسية

Lebanon 24
22-07-2023 | 10:13
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حذر رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان من عواقب تخلي أوروبا عن الطاقة الروسية لأن الأوروبيين سيدفعون الثمن، حيث تكبد الاتحاد الأوروبي مئات المليارات بعام واحد فقط من العقوبات.

وأوضح أوربان في تصريح لقناة إم 1 التلفزيونية، أنه من ناحية يمكن فصل أوروبا عن الطاقة الروسية لكنه لن يكون لذلك أي تأثير على روسيا، لأنه لا يمكن عزل روسيا عن بقية العالم، حيث ستجد المواد الخام الروسية مشتريا آخر، وستكون أوروبا هي الضحية.
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وأشار أوروبان إلى أنه قبل نزاع أوكرانيا، دفع الاتحاد الأوروبي 300 مليار يورو سنويا للنفط والغاز، بينما أنفق عام 2022 أكثر من 653 مليار يورو.


وأشار إلى أن الشركات الغربية ليست في عجلة لمغادرة روسيا، فبين 1.4 ألف شركة غربية، غادرت السوق الروسية 8.5٪ فقط، بينما دفعت باقي الشركات لدولها ضرائب بقيمة 3.5 مليار دولار. (روسيا اليوم)

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