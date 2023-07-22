القبض على منفذي عمليّة إغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي في تعز

أفاد مركز الإعلام الأمني لشرطة محافظة تعز اليمنية، اليوم السبت، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط منفذي عملية اغتيال مدير فريق برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي. (العربية)

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