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عربي-دولي

القبض على منفذي عمليّة إغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي في تعز

Lebanon 24
22-07-2023 | 10:34
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أفاد مركز الإعلام الأمني لشرطة محافظة تعز اليمنية، اليوم السبت، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط منفذي عملية اغتيال مدير فريق برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي. (العربية)
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