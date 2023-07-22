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عربي-دولي
قتلى وجرحى... إنفجار يهزّ مركزاً تجارياً في روسيا
Lebanon 24
22-07-2023
|
10:39
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تسبب انفجار أنبوب للمياه الساخنة داخل مركز التسوق "فصول السنة"، غربي العاصمة الروسية موسكو، في مقتل 4 أشخاص وإصابة بعض الأشخاص. (روسيا اليوم)
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