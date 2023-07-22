Advertisement

عربي-دولي

الجنائية الدولية: سننشر أسماء المتورطين بجرائم حرب السودان

Lebanon 24
22-07-2023 | 11:46
A-
A+
Doc-P-1090109-638256485488524330.jpg
Doc-P-1090109-638256485488524330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مدعي عام الجنائية الدولية، أن جرائم الحرب الحالية في السودان ترتكب بجميع أنحاء البلاد، متوعداً بنشر أسماء المتورطين بجرائم حرب السودان بالوقت المناسب.
 
وأضاف كريم خان لـ "العربية"، أن حكومة السودان لم تكن جادة بشأن التحقيق بجرائم دارفور، مبيناً أن الخرطوم لم تتعاون معهم أبدًا حتى قبل الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
Advertisement

كما قال "دارفور الآن معرضة لجرائم أكثر بشاعة مما شهدته سابقا"، مضيفاً أن الجنائية تنظر بمزاعم جرائم حرب ارتكبت أخيرًا في السودان.

وتابع "عشرات الجثث ملقاة في شوارع دارفور جراء الاقتتال الحالي".

إلى ذلك، تطرق إلى الملف الليبي وقال "نحتاج لشراكات حقيقية لإنجاح مهمتنا في ليبيا".
 
كما تحدث عن إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبيناً أنه لا يوجد أي خطأ في إصدار مذكرة اعتقال بشأن زعيم الكرملين.

وقال "قضاة مستقلون هم من أصدروا مذكرة اعتقال بوتين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:13 | 2023-07-22
14:07 | 2023-07-22
14:00 | 2023-07-22
13:25 | 2023-07-22
13:04 | 2023-07-22
12:43 | 2023-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website