الجنائية الدولية: سننشر أسماء المتورطين بجرائم حرب السودان

كشف مدعي عام الجنائية الدولية، أن جرائم الحرب الحالية في السودان ترتكب بجميع أنحاء البلاد، متوعداً بنشر أسماء المتورطين بجرائم حرب السودان بالوقت المناسب.



Advertisement

كما قال "دارفور الآن معرضة لجرائم أكثر بشاعة مما شهدته سابقا"، مضيفاً أن الجنائية تنظر بمزاعم جرائم حرب ارتكبت أخيرًا في السودان.



وتابع "عشرات الجثث ملقاة في شوارع دارفور جراء الاقتتال الحالي".



إلى ذلك، تطرق إلى الملف الليبي وقال "نحتاج لشراكات حقيقية لإنجاح مهمتنا في ليبيا". وأضاف كريم خان لـ "العربية"، أن حكومة السودان لم تكن جادة بشأن التحقيق بجرائم دارفور، مبيناً أن الخرطوم لم تتعاون معهم أبدًا حتى قبل الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.كما قال "دارفور الآن معرضة لجرائم أكثر بشاعة مما شهدته سابقا"، مضيفاً أن الجنائية تنظر بمزاعم جرائم حرب ارتكبت أخيرًا في السودان.وتابع "عشرات الجثث ملقاة في شوارع دارفور جراء الاقتتال الحالي".إلى ذلك، تطرق إلى الملف الليبي وقال "نحتاج لشراكات حقيقية لإنجاح مهمتنا في ليبيا".

كما تحدث عن إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبيناً أنه لا يوجد أي خطأ في إصدار مذكرة اعتقال بشأن زعيم الكرملين.وقال "قضاة مستقلون هم من أصدروا مذكرة اعتقال بوتين".