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أردوغان يلتقي الرئيس الجزائري في إسطنبول

Lebanon 24
22-07-2023 | 13:04
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بدأ اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في إسطنبول، حيث وصل الرئيس الجزائري في زيارة إلى تركيا ستستغرق يومين، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

واستقبل أردوغان تبون في مكتب الرئاسة بقصر "دولمة بهتشه" في إسطنبول، حيث بدأ اللقاء الثنائي للزعيمين قبل اجتماع موسع.
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ومن المنتظر أن تتناول المباحثات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز علاقات التعاون، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة الإقليمية والعالمية.

وسيقيم أردوغان مأدبة عشاء على شرف الضيوف عقب المباحثات.
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