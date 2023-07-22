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عربي-دولي
السعودية تحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات.. كيف تمّ توضيبها؟
Lebanon 24
22-07-2023
|
14:07
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية إحباط محاولة تهريب أكثر من 6 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة، حيث وجدت مخبأة في شحنة حلوى وموالح ومكسرات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
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وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات أثمرت بإحباط محاولة تهريب 6072291 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدرة كانت مخبأة في شحنة حلوى وموالح ومكسرات، مؤكداً أن "العملية تمت بالتعاون مع سلطنة عمان والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية".
وقبضت السلطات الأمنية السعودية على مستقبلي المخدرات بمنطقة الرياض، وهما مقيم ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، حيث اتخذت الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وأحيلا للنيابة العامة.
ودعت الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب المخدرات أو ترويجها، مؤكدة أن "جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة".
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