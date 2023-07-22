التوتر يعمّ إسرائيل.. هذه آخر تطورات قضية "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل

استأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حملة لتقليص بعض صلاحيات المحكمة العليا، في إطار تعديلات قضائية أثارت احتجاجات لم يسبق لها مثيل في عموم البلاد.



ومن المقرر أن يبدأ الكنيست التصويت على مشروع القانون الخاص بالمحكمة العليا، الأحد، مع احتدام الاحتجاجات واستمرار محاولات التوسط للتوصل إلى حل وسط.

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واليوم، أعلن نحو 10 آلاف جندي احتياط من كافة وحدات الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، رفضهم الخدمة العسكرية احتجاجاً على التعديلات القضائية.

وبهذا ينضم الجنود إلى نحو 1000 عنصر من القوات الجوية كانوا قد أعلنوا رفضهم الخدمة في حال تمرير التعديلات القضائية.



من جانبه، وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي تحذيراً غير مسبوق إلى المستوى السياسي، مفاده أنه إذا تم تمرير التشريع فسيكون هناك ضرر حقيقي على كفاءة الجيش خلال 48 ساعة.



وطلب هليفي لقاء نتينياهو ، يوم الأحد، لمناقشة هذه الأزمة في الجيش، بالإضافة إلى مطالبة المسؤولين الأمنيين بدعوة مجلس الوزراء لمناقشة تداعيات هذا الوضع والطريقة التي ينظر بها أعداء إسرائيل إذا لم تتم تلبية مطالب الجنود والعسكريين الرافضين للخدمة.



الآلاف يتظاهرون ضد خطة نتنياهو



ومساء السبت، سار عشرات الآلاف من المتظاهرين على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى القدس في أحدث استعراض للقوة بهدف عرقلة خطة نتنياهو لإصلاح النظام القضائي.



ووقع أكثر من 100 من قادة الأمن الإسرائيليين السابقين على خطاب يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بوقف التشريع.



ومع وصول المتظاهرين، تحول المدخل الرئيسي للمدينة إلى بحر من الأعلام الإسرائيلية الزرقاء والبيضاء حيث أكمل المحتجون المرحلة الأخيرة من رحلة استمرت 4 أيام وامتدت 70 كيلومتراً من تل أبيب إلى البرلمان الإسرائيلي.



كذلك، انضم المتظاهرون إلى مئات خرين وخططوا للتخييم خارج الكنيست، أو البرلمان، قبل التصويت المتوقع يوم الإثنين.



يزعم نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف أن الإصلاح ضروري لكبح ما يقولون إنها سلطات مفرطة للقضاة غير المنتخبين. إلا أن منتقديهم يقولون إن الخطة ستدمر نظام الضوابط والتوازنات في البلاد وتضعها على طريق الحكم الاستبدادي.



وأثار الإصلاح المقترح انتقادات شديدة من رجال الأعمال والقادة الطبيين، وقال عدد متزايد من جنود الاحتياط العسكريين في الوحدات الرئيسية إنهم سيتوقفون عن التقدم لوحداتهم إذا تم تمرير الخطة، مما يثير مخاوف من احتمال تهديد المصالح الأمنية للبلاد.



ملخص عن الملف



- في كانون الثاني الماضي، طرحت حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة خطة التعديلات القضائية

- تضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا، ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.

- مع تزايد قلق حلفاء إسرائيل الغربيين وتفاقم الاضطرابات وانخفاض قيمة الشيقل، علّق نتنياهو مساعيه في أواخر آذار، للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة.

- بعد 3 أشهر، عاد نتنياهو لطرح التشريع، عقب إزالة بنود كانت مقترحة في بداية الأمر، والإبقاء على بنود أخرى.

ما مشكلة الحكومة مع القضاء؟



يرى كثيرون في الائتلاف الحاكم أن "المحكمة العليا يسارية الميول ونخبوية وشديدة التدخل في المجال السياسي، وغالبا ما تعطي أولوية لحقوق الأقليات على المصالح القومية، وتضطلع بسلطة يجب أن يستأثر بها المسؤولون المنتخبون".

لماذا يحتج الكثير من الإسرائيليين؟



يعتقد المحتجون أن خطراً يحدق بالديمقراطية، ويخشى كثيرون أن يقلص نتنياهو والحكومة اليمينية المتشددة استقلال القضاء، مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة.

وتأتي التعديلات في الوقت الذي يدفع فيه نتنياهو ببراءته في قضية فساد قائمة منذ فترة طويلة.

كذلك، أظهرت استطلاعات رأي أن التعديلات "لا تحظى بتأييد معظم الإسرائيليين المهتمين أساسا بارتفاع تكلفة المعيشة وقضايا الأمن".



لماذا تثير التعديلات المقترحة هذا القلق الشديد؟



الأسس الديمقراطية الإسرائيلية هشة نسبيا، فليس لدى الدولة دستور، ويتألف البرلمان (الكنيست) من مجلس واحد تسيطر فيه الحكومة على أغلبية 64 مقعدا مقابل 56 للمعارضة.

كذلك، فإن منصب الرئيس شرفي إلى حد كبير، في وقت تُعتبر فيه المحكمة العليا حصن الديمقراطية الذي يحمي الحقوق المدنية وسيادة القانون.

وكانت الولايات المتحدة حثت نتنياهو على السعي لاتفاق واسع بشأن التعديلات القضائية والحفاظ على استقلال القضاء.



هل هناك تعديلات أخرى مزمعة؟



لم يتضح ذلك بعد، إذ قال نتنياهو إنه يريد "تعديلات في طريقة اختيار القضاة، لكن ليست بالضرورة تلك الواردة في مسودة مشروع قانون آخر ينتظر مراجعة الكنيست النهائية".

وأثيرت مقترحات تتضمن تعديلات في وظائف المستشارين القانونيين، ويقول نواب المعارضة إن ائتلاف نتنياهو "يحاول إقرار تعديلات صغيرة تقيّد تدريجيا استقلال القضاء". إلا أن الائتلاف الحاكم يقول إنه يريد "تعديل النظام القضائي على نحو مسؤول". (سكاي نيوز عربية)