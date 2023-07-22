غموض بشأن "اختفاء" وزير خارجية الصين.. وشائعات تتحدث عن السبب

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لم يظهر وزير خارجية الصين، تشين قانغ، منذ ما يقرب من شهر، ما أثار تكهنات حول مصيره، ومكان تواجده، في بلد تحاط فيه الحياة الخاصة لكبار المسؤولين بسرية تامة.وكان آخر ظهور علني، لتشين، خلال لقائه مع مسؤولين روس وسريلانكيين وفيتناميين، كانوا في زيارة للصين، في 25 يونيو الماضي، وفق صحيفة "تلغراف" البريطانية.ومنذ ذلك الحين، غاب عن سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية رفيعة المستوى في الداخل والخارج، بما في ذلك اجتماع لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا في وقت سابق من هذا الشهر.ومن المرجح أن يغيب أيضا عن قمة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) في جوهانسبرغ الأسبوع المقبل.وغاب تشين، عن اجتماع المندوبين الأجانب رفيعي المستوى في بكين هذا الأسبوع، بمن فيهم هنري كيسنجر، وخلال زيارة نادرة لنائب وزير الاقتصاد الأوكراني (أول مسؤول أوكراني يزور بكين منذ 4 أعوام).إلى ذلك، لم يتم بعد، تأكيد زيارة وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي إلى الصين، والتي كانت مقررة بداية الشهر.وألغت بكين أيضا زيارة أخرى لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.