السعودية تدين "بشدة" حرق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لعدم اتخاذ إجراءات تمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية، وآخرها ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم، ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، أمام سفارة جمهورية العراق في العاصمة كوبنهاغن"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وأكدت الوزارة أن المملكة تدين بأشدّ العبارات هذه الأعمال الداعية للكراهية والعنف بين الأديان، محذرة في الوقت نفسه من تكرار هذه الأعمال المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، والتي تعد انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية.



وكانت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام أحرقت نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة، مقطع فيديو وثق عملية الاعتداء على القرآن والعلم العراقي وحرقهما أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن.



وبحسب وسائل إعلام، فإن أعضاء المجموعة التي تطلق على نفسها "Danske Patrioter" (الوطنيون الدنماركيون)، رفعوا لافتات معادية للإسلام ورددوا شعارات مسيئة، وقام أنصار المجموعة بالاعتداء على العلم العراقي والمصحف، في بث مباشر عبر حساب المجموعة على منصة "فيسبوك".