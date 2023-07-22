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عربي-دولي
خضع لعملية زراعة "أداة مراقبة".. هل نتنياهو بخطر؟
Lebanon 24
22-07-2023
|
23:26
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خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لعملية زراعة جهاز معنيّ بمراقبة انتظام ضربات القلب، وذلك ليل السبت - الأحد.
وأضاف نتانياهو في بيان مصور نشره مكتبه قبل العملية: "قبل أسبوع خضعت لزرع أداة مراقبة. هذه الأداة أصدرت صفيراً هذا المساء وقالت إنني يجب أن أخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب ويجب أن أفعل هذا الليلة بالفعل".
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وتابع: "أنا في حالة ممتازة، لكن ينبغي أن استمع إلى أطبائي".
وفي وقت لاحقٍ، أعلن مستشفى شيبا أن عملية زرع منظم لنبضات القلب لنتنياهو قد تمت بنجاح.
المصدر:
الحرة
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