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خضع لعملية زراعة "أداة مراقبة".. هل نتنياهو بخطر؟

Lebanon 24
22-07-2023 | 23:26
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خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لعملية زراعة جهاز معنيّ بمراقبة انتظام ضربات القلب، وذلك ليل السبت - الأحد.

وأضاف نتانياهو  في بيان مصور نشره مكتبه قبل العملية: "قبل أسبوع خضعت لزرع أداة مراقبة. هذه الأداة أصدرت صفيراً هذا المساء وقالت إنني يجب أن أخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب ويجب أن أفعل هذا الليلة بالفعل".
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وتابع: "أنا في حالة ممتازة، لكن ينبغي أن استمع إلى أطبائي".
 
وفي وقت لاحقٍ، أعلن مستشفى شيبا أن عملية زرع منظم لنبضات القلب لنتنياهو قد تمت بنجاح.
 


 
المصدر: الحرة
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