عبر "الدفاع الجوّي".. أوكرانيا تصدُّ هجوماً روسياً على ميناء أوديسا

Advertisement

وفي وقت لاحق، أعلن كيبر مقتل مدنيّ واحد على الأقلّ وإصابة 15 شخصاً بجروح، مشيراً إلى أنهُ جرى نقل 14 من المصابين إلى مستشفيات في المدينة، بينهم 3 أطفال".وكان كيبر تحدث في بادئ الأمر عن "أضرار لحقت بالبنية التحتية المدنية وبمبان سكنية وبمؤسسة دينية".من جهته، طالب رئيس الإدارة الرئاسيّة أندريه يرماك بـ"مزيد من أنظمة الصواريخ الدفاعيّة" والصواريخ التكتيكيّة لأوكرانيا.وكان سلاح الجو الأوكراني أعلن، الجمعة، أن القوات الروسية أطلقت 5 صواريخ كروز من طراز "أونيكس" الأسرع من الصوت على مدينة أوديسا.ولم يكشف سلاح الجو الأوكراني عن المواقع التي استهدفتها صواريخ أونيكس أو ما إذا تم اعتراض أي منها، كما لم يذكر أي تفاصيل أخرى تتعلق بهذه الضربات الصاروخية.وقالت الإدارة المحلية لمدينة أوديسا إنه تم التبليغ عن انفجارات قوية هزت المدينة والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ، فيما دعت السطات المحلية بأوديسا المدنيين إلى الاحتماء بالملاجئ.