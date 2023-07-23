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تونس.. شاب يُحرق نفسه في شارع الحبيب بورقيبة

Lebanon 24
23-07-2023 | 00:11
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أقدم شاب يبلغ من العمر 35 سنة، مساء السبت، على سكب مادة حارقة على جسده وإضرام النار في نفسه في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية.

وإثر ذلك، جرى نقل الشاب من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس.
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ونقل موقع موزاييك عن مصدر مطلع أن الشاب تعرّض لحروق من الدرجة الثانية في أطرافه العليا، وما تزال أسباب إقدامه على حرق نفسه مجهولة.
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