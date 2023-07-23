انفجار أنبوب مياه في موسكو يسفر عن سقوط قتلى وجرحى

Advertisement

أعلن مسؤولون أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب عشرة بعد انفجار أنبوب يمر عبره ماء ساخن في مركز تجاري في غرب العاصمة الروسية موسكو.وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن بعض المصابين يعانون من حروق، مضيفا أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.ونقلت وكالات أنباء روسية عن المحققين قولهم إنه لم يكن هناك تسرب للأمونيا في الموقع كما كان يشتبه لبعض الوقت.