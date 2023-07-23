Advertisement

عربي-دولي

22 دولة تشارك في ذكرى هدنة الحرب الكورية

Lebanon 24
23-07-2023 | 01:06
A-
A+
Doc-P-1090198-638256966017024791.jpg
Doc-P-1090198-638256966017024791.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة المحاربين القدامى في كوريا الجنوبية أن وفوداً حكومية من 22 دولة دعمت كوريا الجنوبية خلال الحرب الكورية (1950 - 1953) ستشارك، هذا الأسبوع، في الاحتفال بالذكرى الـ70 لتوقيع الهدنة ووقف إطلاق النار.
Advertisement

ونقلت وكالة "يونهاب" عن الوزارة قولها إن الحدث سيقام في مدينة بوسان، على بعد 320 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة سيول، الخميس، لإحياء ذكرى الهدنة التي أنهت القتال.

ولفتت الوكالة إلى أن دولاً قدمت قوات أو أشكالاً أخرى من الدعم لمساعدة كوريا الجنوبية خلال الحرب ضد كوريا الشمالية، وهي الولايات المتحدة وأستراليا وبلجيكا وبريطانيا وكندا وكولومبيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والفلبين وجنوب إفريقيا والسويد وتايلاند وتركيا وإثيوبيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2023-07-23
03:33 | 2023-07-23
03:30 | 2023-07-23
03:19 | 2023-07-23
03:11 | 2023-07-23
02:37 | 2023-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website