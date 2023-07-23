22 دولة تشارك في ذكرى هدنة الحرب الكورية

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أعلنت وزارة المحاربين القدامى في كوريا الجنوبية أن وفوداً حكومية من 22 دولة دعمت كوريا الجنوبية خلال الحرب الكورية (1950 - 1953) ستشارك، هذا الأسبوع، في الاحتفال بالذكرى الـ70 لتوقيع الهدنة ووقف إطلاق النار.ونقلت وكالة "يونهاب" عن الوزارة قولها إن الحدث سيقام في مدينة بوسان، على بعد 320 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة سيول، الخميس، لإحياء ذكرى الهدنة التي أنهت القتال.ولفتت الوكالة إلى أن دولاً قدمت قوات أو أشكالاً أخرى من الدعم لمساعدة كوريا الجنوبية خلال الحرب ضد كوريا الشمالية، وهي الولايات المتحدة وأستراليا وبلجيكا وبريطانيا وكندا وكولومبيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والفلبين وجنوب إفريقيا والسويد وتايلاند وتركيا وإثيوبيا.