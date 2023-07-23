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عربي-دولي

الحرائق تستعر في جزيرة رودس اليونانية.. وإجلاء الآلاف من الأشخاص

Lebanon 24
23-07-2023 | 02:18
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تم إجلاء 30 ألف شخص إلى بر الأمان بعيداً عن الحرائق المستعرة في جزيرة رودس اليونانية، بينهم ألفان نقلوا بالقوارب.

وقال حاكم منطقة جنوب بحر إيجه جورج هادزيماركوس إن العملية التي ما زالت جارية أعاقتها الحرائق التي قطعت بعض الطرق، مضيفا "الهدف هو حماية الأرواح".
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كما نُقل السياح وبعض السكان إلى الصالات الرياضية والمدارس ومراكز المؤتمرات بالفنادق على الجزيرة حيث سيمضون الليل، بينما يكافح رجال الإطفاء الحريق.

وذكرت وكالة أنباء أثينا أن ثلاث عبارات ركاب رست في ميناء رودس لإيواء بعض من تم إجلاؤهم.

من جانبه، قال المسؤول ببلدية رودس تيريس هاتزيوانو إن خفر السواحل والقوات المسلحة وموظفين محليين استخدموا عشرات الحافلات للمساعدة في نقل الناس بعيدًا عن الحرائق.

وحيث قطعت الحرائق الطريق، اضطر بعض السياح إلى السير إلى بر الأمان.

وقال رئيس مجلس قرية أرخانغيلوس، بانايوتيس ديميليس، إن العديد من السكان هرعوا لمساعدة السياح، مضيفا "أنه وضع لم تشهده الجزيرة من قبل".

وفي عملية الإجلاء بالقوارب من الشاطئ، قال خفر السواحل إن ثلاثة من قواربهم قادت أكثر من 30 مركبًا خاصة لنقل أشخاص من شاطئي كيوتاري ولاردوس في شرق الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.

وقال خفر السواحل إن سفينة تابعة للبحرية اليونانية توجهت إلى المنطقة للمساعدة.

وتستمر معركة إخماد الحريق الخارج عن السيطرة في رودس في منطقة لايرمون ولاردوس.

وقال التلفزيون اليوناني إن بعض الإطفائيين علقوا في دير إبسيني قرب لاردوس الذي توجهوا إليه لمحاولة إقناع الراهبات بمغادرة المنطقة.
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