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عربي-دولي

شعار "تويتر" الشهير في خطر.. إيلون ماسك يُعلن المفاجأة!

Lebanon 24
23-07-2023 | 02:37
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قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك إنه يتطلع لتغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي.
 
وفي تغريدةٍ له عبر المنصة التي يملكها، قال ماسك، فجر الأحد: "سنودع قريباً العلامة التجارية لتويتر، وتدريجياً كل الطيور".
 
وأضاف: "إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غداً".
 
ويفكر ماسك في استبدال الطائر بـ X ، والذي يرى فيه تجسيداً لعدم اكتمال البشر، مما يجعله فريداً.

ونشر رجل الأعمال الأميركيّ صورة بخلفية سوداء وعليها الطائر شعار "تويتر"، وقال إن "الماركة والشعار الجديد سيكون مشابهاً لها لكن مع حرف X".
 
كذلك، نشر ماسك مقطع فيديو قصير يُظهر الحرف "X" وقد يكون دلالة على الشعار الجديد الذي ينوي إطلاقه للمنصة.
 
يذكر أن موقع "تويتر" اشتهر منذ انطلاقه بشعار "الطائر الأزرق"، وشهد على مر الأعوام تغييرات طفيفة، لم تهدد وجود الطائر الشهير.
 
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