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بعد خضوع نتنياهو لإجراء طبي.. الحكومة الإسرائيلية تؤجل جلستها المقرّرة اليوم

Lebanon 24
23-07-2023 | 03:19
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتأجيل جلسة حكومة الاحتلال التي كان مقرراً انعقادها، اليوم الأحد، في أعقاب الإجراء الطبي الذي خضع له رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والمتمثل بزرع جهازٍ منظم لدقات القلب.
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وفعلياً، فإن نتنياهو خضع لتلك العملية ليل السبت - الأحد، وقد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الإجراء تمّ بنجاح، مشيرة إلى أن وضع رئيس الوزراء جيد وسيبقى تحت المراقبة في قسم أمراض القلب بمستشفى شيبا.
 
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تم تكليف وزير العدل الاحتلال، بالقيام بمهام نتنياهو خلال فترة إجرائه العملية الجراحية.

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