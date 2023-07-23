تحتاج عقوداً ومليارات الدولارات لتطهيرها.. أوكرانيا أكثر دولة ملوثة بالألغام

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نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريراً مطولاً، أشارت فيه إلى أن أوكرانيا أصبحت أكثر دولة ملوثة بالألغام في العالم، وتحتاج عملية تطهيرها إلى عقود طويلة من الزمن وتكاليف باهظة.وخلال سنة و6 أشهر منذ بداية الغزو الروسي في 24 شباط 2022، لوثت الألغام والذخائر والقنابل غير المنفجرة الكثير من الأراضي الأوكرانية، على مساحة تقدر بحجم فلوريدا أو أوروغواي تقريبا.ولفت التقرير إلى أن الألغام والذخائر غير المنفجرة حولت الكثير من المناطق إلى "بقع خطيرة"، وهو ما يشكل كارثة طويلة الأمد على نطاق واسع، ويقول خبراء إن إزالتها قد تستغرق مئات السنين ومليارات الدولارات.ويقول مدير برامج مجموعة الألغام الاستشارية (Mines Advisory Group)، غريغ كروثر، إن "الكمية الهائلة من الذخائر في أوكرانيا لم يسبق لها مثيل في الثلاثين عاما الماضية، ولا يوجد شيء مثل ذلك".وحوالى 30 في المئة من مساحة أوكرانيا، أي ما يعادل نحو 67 ألف ميل مربع (173 ألف كيلومتر مربع)، شهدت أعمال عسكرية خلال الصراع، وتحتاج عمليات تطهيرها وقتا طويلا وتعتبر مكلفة وخطيرة، وفقا لتقرير حديث لمؤسسة GLOBSEC.وعلى الرغم من أن القتال المستمر يجعل عمليات المسح الدقيقة مستحيلة، إلا أن حجم وتركيز الألغام والذخائر غير المنفجرة يجعل تلوث أوكرانيا أكبر من تلوث البلدان الأخرى الملوثة بشدة مثل أفغانستان وسوريا، وفقا للصحيفة.وتقول واشنطن بوست إن استخدام الذخائر العنقودية الآن قد يفاقم المشكلة ويزيد الخطر.وتسببت الألغام والذخائر غير المنفجرة في خسائر فادحة، وبين بداية الغزو الروسي الشامل في شباط 2022 وتموز 2023، سجلت الأمم المتحدة 298 قتيلا مدنيا بسبب مخلفات الحرب، بينهم 22 طفلا، بالإضافة إلى 632 إصابة بين المدنيين.وأشارت الصحيفة إلى أن كلا الجانبين الروسي والأوكراني يستخدم الألغام، حيث قامت القوات الروسية بتلغيم خطوطها الأمامية بكثافة تحسبا للهجوم الأوكراني المضاد، واستخدمت على نطاق واسع الألغام المضادة للأفراد، كما استخدمت قوات كييف أيضا هذا النوع، بالإضافة لاستخدام الألغام المضادة للمركبات والدبابات.