8 قتلى في حادثة اختناق داخل منجم شرقي السودان

Advertisement

أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية في بيان أن ثمانية من عمال المناجم لقوا حتفهم نتيجة التعرض للاختناق بمنجم في منطقة العلاقي بولاية البحر الأحمر في شرق السودان.وأضافت الشركة التابعة لوزارة المعادن والمسؤولة عن نشاط التعدين في البلاد أن العمال توفوا "نتيجة تعرضهم لاختناق وفقدان أكسجين بعد عملية حرق بئر.وذكر بيان الشركة أن السلطات أجلت جثث العمال الثمانية من المنجم ونقلتها إلى مستشفى.