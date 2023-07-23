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8 قتلى في حادثة اختناق داخل منجم شرقي السودان

Lebanon 24
23-07-2023 | 04:44
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أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية في بيان أن ثمانية من عمال المناجم لقوا حتفهم نتيجة التعرض للاختناق بمنجم في منطقة العلاقي بولاية البحر الأحمر في شرق السودان.

وأضافت الشركة التابعة لوزارة المعادن والمسؤولة عن نشاط التعدين في البلاد أن العمال توفوا "نتيجة تعرضهم لاختناق وفقدان أكسجين بعد عملية حرق بئر.
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وذكر بيان الشركة أن السلطات أجلت جثث العمال الثمانية من المنجم ونقلتها إلى مستشفى.


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