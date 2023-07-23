بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد قائمٌ لكنه فشل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، فشل الهجوم الأوكراني المضاد.



وقال الرئيس الروسي خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد في موسكو، أنه لا يوجد تأثير للهجوم الأوكراني المضاد، موضحا أنه "قائم ولكنه فشل".

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