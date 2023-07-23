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عربي-دولي

بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد قائمٌ لكنه فشل

Lebanon 24
23-07-2023 | 05:06
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

وقال الرئيس الروسي خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد في موسكو، أنه لا يوجد تأثير للهجوم الأوكراني المضاد، موضحا أنه "قائم ولكنه فشل".
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