بوتين ولوكاشنكو يلتقيان لأول مرة منذ تمرد حركة فاغنر

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إلتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حليفه المقرب رئيس بيلاروس لأول مرة منذ أن توسط ألكسندر لوكاشنكو في إتفاق أنهى تمرد حركة فاغنر في روسيا الشهر الماضي.ونشر الجهاز الإعلامي التابع للوكاشنكو الأحد فيديو يظهر فيها الرئيسان يصلان إلى قصر كونستانتينوفسكي في سان بطرسبرغ لإجراء محادثات مقررة بينهما.وأعلن بوتين تمديد محادثاته التي بدأت الأحد مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الحليف الوثيق لموسكو، قائلًا: "لقد غيرت بعض خططي... سنخصص يومًا ونصف اليوم لهذه المحادثات،" وفق ما نقلت عنه وكالة تاس للأنباء.ويجتمع الزعيمان في سانت بطرسبرغ (شمال غرب) ويناقشان خصوصًا "الشراكة الإستراتيجية والتحالف" بين موسكو ومينسك، وفق بيان نشره الكرملين الجمعة.