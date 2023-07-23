Advertisement

عربي-دولي

بوتين ولوكاشنكو يلتقيان لأول مرة منذ تمرد حركة فاغنر

Lebanon 24
23-07-2023 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1090288-638257169392348119.jpg
Doc-P-1090288-638257169392348119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إلتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حليفه المقرب رئيس بيلاروس لأول مرة منذ أن توسط ألكسندر لوكاشنكو في إتفاق أنهى تمرد حركة فاغنر في روسيا الشهر الماضي.
  
ونشر الجهاز الإعلامي التابع للوكاشنكو الأحد فيديو يظهر فيها الرئيسان يصلان إلى قصر كونستانتينوفسكي في سان بطرسبرغ لإجراء محادثات مقررة بينهما.
Advertisement
     
وأعلن بوتين تمديد محادثاته التي بدأت الأحد مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الحليف الوثيق لموسكو، قائلًا: "لقد غيرت بعض خططي... سنخصص يومًا ونصف اليوم لهذه المحادثات،" وفق ما نقلت عنه وكالة تاس للأنباء.
      
ويجتمع الزعيمان في سانت بطرسبرغ (شمال غرب) ويناقشان خصوصًا "الشراكة الإستراتيجية والتحالف" بين موسكو ومينسك، وفق بيان نشره الكرملين الجمعة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2023-07-23
09:50 | 2023-07-23
09:30 | 2023-07-23
09:00 | 2023-07-23
08:27 | 2023-07-23
08:00 | 2023-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website