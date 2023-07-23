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الجيش الروسي يعلن تدمير "كل الأهداف المحددة" في أوديسا

Lebanon 24
23-07-2023 | 11:00
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أعلنت روسيا، يوم الأحد، أنها دمرت "كل الأهداف المحددة" في مدينة أوديسا الأوكرانية، مؤكدة أن المواقع المستهدفة كانت تعد "لهجمات إرهابية" على الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "القوات المسلحة الروسية شنت هجوماً صاروخياً بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى وعالية الدقة، على أماكن إنتاج وتدريب الزوارق المُسيَّرة في منطقة أوديسا، وكان يجري الإعداد لهجمات إرهابية ضد روسيا، وكان هناك مرتزقة أجانب في المنشآت المستهدفة".
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وأشارت الوزارة إلى أن جميع الأهداف المخطط لها دُمرت.

وأضاف بيان وزارة الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للإجراءات المنسقة لقوات مجموعة (الجنوب) الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية، تم صد 14 هجوماً للعدو بنجاح في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية».

وتابع البيان: "بلغت خسائر العدو خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يصل إلى 370 جندياً أوكرانياً، و6 مركبات قتالية مدرعة، و24 مركبة، ومدفع (إم 777) أميركي الصنع، بالإضافة إلى مدفع (هاوتزر) ذاتي الدفع (جفوزديكا)".


 وأشار البيان إلى أنه "تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة للألوية الآلية 22 و24 و54 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية". (سكاي نيوز)     

المصدر: سكاي نيوز عربية
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