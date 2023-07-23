إستعراض للقوة واتهامات متبادلة بين طرفي النزاع في السودان.. هذه آخر التطورات (فيديو)

إنطلقت عمليات تدريب المتطوعين للقتال في الجيش السوداني، تزامنا مع تمشيط محيط مقر قيادة الجيش شرقي العاصمة الخرطوم.



وفي السياق، قال المتحدث باسم الجيش العميد نبيل عبد الله في بيان، إن هناك تضخيما في أعداد ضباطه المنضمين إلى قوات الدعم السريع، وذلك في أول تعليق بعد إعلان الأخير، أمس السبت، انضمام 15 ضابطا بالجيش و527 من الرتب الأخرى إليها.

وأضاف المتحدث: "هم بضعة ضباط تم استيعابهم في أوقات سابقة ضمن الترتيبات الأمنية لاتفاق السلام في جوبا مع الحركات المسلحة في تشرين الأول 2020، عدا ضابط واحد يتبع للجيش".



وأردف أن "28 جنديا وضابط صف جميعهم من أبناء المنطقة سقطوا في محك التربية العسكرية التي تتسامى عن الانتماءات الجهوية الضيقة".

من جانبه، رحب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "بضباط وجنود الجيش من قيادة الفرقة 20 الضعين بولاية شرق دارفورالذين انحازوا للدعم السريع". وقال في بيان له: "لا نسعى لإلغاء القوات المسلحة أو تفكيكها أو استبدالها، لكننا سنعمل يدا بيد مع الشرفاء على بناء جيش قومي واحد لا علاقة له بالسياسة يخدم مصالح الشعب ويحمي البلاد".

انطلاق عمليات تدريب للمستنفرين

في مدينة كسلا السواقي الجنوبية .. نادي الفلاح الرياضي

استجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة



السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ م#معركة_الحسم#إنهاء_التمرد#جيش_واحد_شعب_واحد pic.twitter.com/HnqRbxRRRI — القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري (@GHQSudan) July 22, 2023 Advertisement

الى ذلك، نشر عناصر تابعين لقوات الدعم السريع، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر حريقا هائلا نشب في إحدى المناطق المحيطة بمطار الخرطوم الدولي، مشيرة إلى أن الجيش السوداني استهدف المرافق العامة والبنية التحتية للعاصمة.