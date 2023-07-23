إيران.. مقتل 4 شرطة بهجوم إرهابي في سيستان وبلوشستان (صور)

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قتل 4 من عناصر الشرطة الإيرانية اليوم الأحد بهجوم إرهابي في محافظة سيستان و بلوشستان جنوب شرقي البلاد.وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، إن الواقعة حصلت في مدينة زاهدان بالمنطقة الجنوبية الشرقية المضطربة من البلاد.وزاهدان هي عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان المتاخم لكل من باكستان وأفغانستان. وهذا الإقليم من أفقر أقاليم البلاد ويمثل ممرا رئيسيا لتجارة المخدرات.