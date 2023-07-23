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عربي-دولي
وزير الخارجية العراقي: مستعدون أن نكون جزءا من حل المشاكل في اليمن والمنطقة
Lebanon 24
23-07-2023
|
11:30
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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين استعداد بلاده لتكون جزءا من حل المشاكل في اليمن والمنطقة.
وقال في خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اليمني أحمد بن مبارك في بغداد إن "العراق يدعم كل الجهود السياسية التي تدفع باتجاه استقرار الأوضاع في اليمن وتحقيق السلام هناك".
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وأضاف أن "الحوار في اليمن سيؤدي إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية فيها، والعراق مستعد للتحرك ليكون جزءا من حل المشاكل في اليمن والمنطقة". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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