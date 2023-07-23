الارقام تكشف حجم المأساة.. البحر المتوسط يتحوّل لمقبرة

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تحوّل البحر الأبيض المتوسط خلال السنوت الأخيرة، إلى مقبرة لأحلام من حاولوا عبوره إلى أوروبا، ورغم محاولات وقف هذه الظاهرة، لم تتعب القوارب غير الشرعية من محاولة إنجاز مهمتها.وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إنه خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو ألفي شخص لقوا حتفهم غرقا في المتوسط، مقارنة بنحو 1400 في الفترة نفسها من العام الماضي.وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن إجمالي المهاجرين عن طريق المتوسط إلى أوروبا المتوسطية، وصل إلى أكثر من 82 ألفا هذا العام. وفي الإجمال، سُجل أكثر من 20 ألف وفاة منذ عام 2014، على طول الطريق البحري الخطير بين شمال إفريقيا والشواطئ الجنوبية لأوروبا.تعد تونس وليبيا نقطتا الانطلاق الرئيسيتين لزوارق الهجرة غير الشرعية، عبر المتوسط، فيما تشكل إيطاليا وجزرها، واليونان وجزرها نقاط الوصول الرئيسية.