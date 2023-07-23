العثور على مليونير ميتا في مكتبه.. يخضع لعقوبات اميركية

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عثر على رجل أعمال روسي خاضع لعقوبات أميركية ميتا في مكتبه بالعاصمة موسكو.وذكر موقع "راديو أوروبا الحرة"، نقلا عن وسائل إعلام روسية، أن رجل الأعمال الروسي المتوفى هو المليونير، أنطون تشيريبينيكوف (40 عاما).وقال الموقع إن تشيريبينيكوف مؤسس مجموعة تكنولوجيا ICS Holding، وكان خاضعا لعقوبات أميركية، وقد مات في مكتبه في موسكو.وأشارت إلى أن هذه الحادثة تعتبر "أحدث وفاة غامضة لشخص بارز".ووفقا للمعلومات الواردة تم إدراج السبب الأولي للوفاة على أنه سكتة قلبية.وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على تشيريبينيكوف في فبراير الماضي، لكونه "المالك المستفيد النهائي ورئيس Citadel"، التي قالت السلطات الأميركية إنها طورت برمجيات مصممة لسرقة المعلومات المالية والشخصية من شبكات الكمبيوتر.كما ربطت تقارير أخرى شركة ICS Holding بأجهزة الأمن الروسية. (الحرة)