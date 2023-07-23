أوكرانيا تستعيد 50% من أراضيها... هذا ما اعلنه وزير الخارجية الأميركي

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أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، أنه بالرغم من صعوبة الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية، فإن كييف استعادت نصف الأراضي التي احتلتها نظيرتها الروسية.وقال بلينكن، في مقابلة مع شبكة "سي أن أن"، إن "الهجوم الأوكراني المضاد صعب وسيستمر عدة أشهر".وأضاف أن "أوكرانيا استعادت 50 في المئة من الأراضي التي احتلتها روسيا".وتابع: "ما زلنا إلى حد ما في الأيام الأولى من الهجوم المضاد. إنه قوي.. لن ينتهي الأمر خلال أسبوع أو أسبوعين. نظن أنه سيستمر عدة أشهر".وتأتي تصريحات بلينكن، في وقت اعتبر فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهجوم المضاد "مُني بالفشل"، وذلك في بداية مباحثات مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو ، الأحد، من المقرّر أن تمتد يومين في قصر كونستانتينوفسكي في سان بطرسبرغ. (الحرة)