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عربي-دولي
12 قتيلاً وعدد من الجرحى بسبب انهيار مبنى في الكاميرون
Lebanon 24
23-07-2023
|
12:04
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خلّف انهيار مبنى سكني في دوالا، عاصمة الكاميرون الاقتصادية، ما لا يقل عن 12 قتيلا وخمسة جرحى في وضع حرج، وفق حصيلة أولية أعلنها مسؤول في الحماية المدنية وأكدها مستشار بلدي لوكالة فرانس برس الأحد.
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نحو الساعة الواحدة ليل السبت الأحد (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، انهار مبنى سكني من أربعة طوابق في شمال دوالا على مبنى سكني آخر من طابق واحد، حسب ما صرح لوكالة فرانس برس مسؤول كبير في الحماية المدنية طلب عدم الكشف عن هويته، وهو ما أكده عضو مجلس المدينة تشارلز إيلي زانغ زانغ.
وبلغت حصيلة الضحايا ظهر الأحد 12 قتيلا و21 جريحا بينهم خمسة في حالة "طوارئ قصوى"، بحسب المصدرين.
من جانبه، أعلن مستشفى لاكوينتيني في دوالا في بيان أنه عالج "13 حالة جراء هذه المأساة" وسجل وفاة فتاتين "الأولى تبلغ ثلاث سنوات والثانية شابة في التاسعة عشرة".
كذلك، استقبل المستشفى ثلاثة أطفال تتم رعايتهم في غرفة طوارئ الأطفال، وفتيان اثنان، وشابة تبلغ 28 عاما، وخمسة رجال، بحسب البيان.(أ.ف.ب)
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