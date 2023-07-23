Advertisement

عربي-دولي

في شيكاغو... 6 قتلى بحوادث اطلاق نار

Lebanon 24
23-07-2023 | 14:02
A-
A+
Doc-P-1090377-638257430714781922.jpg
Doc-P-1090377-638257430714781922.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين في حوادث إطلاق نار في نهاية الأسبوع في أنحاء مدينة شيكاغو الأميركية.

قالت الشرطة إن إطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح السبت في حي نورث لونديل بالمدينة أدى إلى مقتل رجل وإصابة أربعة خرين.
Advertisement

قتل ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأتان، مساء السبت في حي ساوث سايد بشيكاغو عندما دوى إطلاق نار من زقاق على مجموعة من الناس.

 تم العثور على رجل مصاب بطلق ناري داخل سيارة مقلوبة حوالي الساعة 1:25 صباح يوم الأحد. قالت الشرطة إنه أُعلن عن وفاته في وقت لاحق في المستشفى.

أعلن عن وفاة صبي يبلغ من العمر 16 عاما في المستشفى بعد إطلاق النار عليه ليلة الجمعة، أيضا في ساوث سايد بالمدينة.

منذ يوم الجمعة، تعاملت شرطة شيكاغو مع تسعة مواقع إطلاق نار منفصلة على الأقل. جرى إطلاق نار على أربعين شخصا، كانت إصابات أربعة منهم قاتلة، في جميع أنحاء شيكاغو خلال عطلة نهاية الأسبوع. (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:51 | 2023-07-23
16:24 | 2023-07-23
16:00 | 2023-07-23
15:58 | 2023-07-23
15:02 | 2023-07-23
14:30 | 2023-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website