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عربي-دولي
في السودان... تحطم طائرة ونجاة طفلة
Lebanon 24
23-07-2023
|
16:51
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أفاد الجيش السوداني، مساء الأحد، بتحطم طائرة مدنية في مطار بورتسودان.
وقال الجيش السوداني في بيان: "تحطمت مساء اليوم بمطار بورتسودان طائرة نقل مدنية طراز أنتنوف نتيجة لعطل فني أثناء إقلاعها".
وأضاف البيان: "أدى الحادث إلى وفاة 9 أشخاص منهم أربعة عسكريين ونجاة طفلة".
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وتتواصل المعارك التي دخلت شهرها الرابع في مناطق مختلفة من السودان أبرزها العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور غرب البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع.(سكاي نيوز عربية)
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