في السودان... تحطم طائرة ونجاة طفلة

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أفاد الجيش السوداني، مساء الأحد، بتحطم طائرة مدنية في مطار بورتسودان.وقال الجيش السوداني في بيان: "تحطمت مساء اليوم بمطار بورتسودان طائرة نقل مدنية طراز أنتنوف نتيجة لعطل فني أثناء إقلاعها".وأضاف البيان: "أدى الحادث إلى وفاة 9 أشخاص منهم أربعة عسكريين ونجاة طفلة".وتتواصل المعارك التي دخلت شهرها الرابع في مناطق مختلفة من السودان أبرزها العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور غرب البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع.(سكاي نيوز عربية)