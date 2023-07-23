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عربي-دولي

في السودان... تحطم طائرة ونجاة طفلة

Lebanon 24
23-07-2023 | 16:51
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أفاد الجيش السوداني، مساء الأحد، بتحطم طائرة مدنية في مطار بورتسودان.

وقال الجيش السوداني في بيان: "تحطمت مساء اليوم بمطار بورتسودان طائرة نقل مدنية طراز أنتنوف نتيجة لعطل فني أثناء إقلاعها".

وأضاف البيان: "أدى الحادث إلى وفاة 9 أشخاص منهم أربعة عسكريين ونجاة طفلة".
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وتتواصل المعارك التي دخلت شهرها الرابع في مناطق مختلفة من السودان أبرزها العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور غرب البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع.(سكاي نيوز عربية) 
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