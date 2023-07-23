مقتل 9 بينهم 4 عسكريين بتحطّم طائرة مدنية في مطار بورتسودان

أعلن الجيش السوداني مساء اليوم الأحد أن "تسعة أشخاص، بينهم أربعة عسكريين، لقوا حتفهم بعد تحطم طائرة نقل مدنية في مطار بورتسودان، بسبب عطل فني أثناء إقلاعها".

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