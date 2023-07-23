Advertisement

عربي-دولي

مقتل 9 بينهم 4 عسكريين بتحطّم طائرة مدنية في مطار بورتسودان

Lebanon 24
23-07-2023 | 18:00
A-
A+
Doc-P-1090420-638257561508180482.jpg
Doc-P-1090420-638257561508180482.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش السوداني مساء اليوم الأحد أن "تسعة أشخاص، بينهم أربعة عسكريين، لقوا حتفهم بعد تحطم طائرة نقل مدنية في مطار بورتسودان، بسبب عطل فني أثناء إقلاعها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في السودان... تحطم طائرة ونجاة طفلة
lebanon 24
24/07/2023 06:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني: نجاة طفلة في تحطم طائرة مدنية جراء عطل فني في مطار بورتسودان (الحدث)
lebanon 24
24/07/2023 06:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرة حربية تابعة للجيش السوداني تقصف موقعا بالجريف شرقي الخرطوم (الجزيرة)
lebanon 24
24/07/2023 06:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة شمال بحري (الحدث)
lebanon 24
24/07/2023 06:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24

طائرة

السودان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:38 | 2023-07-23
23:23 | 2023-07-23
23:16 | 2023-07-23
23:14 | 2023-07-23
21:55 | 2023-07-23
19:30 | 2023-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website