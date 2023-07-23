مقتل مسؤول مُخابراتي كبير في انفجار سيارة في دهوك

قُتِل مسؤول كبير في جهاز مخابرات مرتبط بحزب كردي عراقي قوي مساء الأحد في انفجار سيارة كان يستقلها في دهوك.

وكان المسؤول ضابطاً سابقاً كبيراً في وكالة "باراستين" المخابراتية التي أسّسها الحزب الديموقراطي الكردستاني، وهو واحد من حزبين يحكمان الإقليم الواقع في شمال العراق.

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