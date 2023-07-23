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عربي-دولي

روسيا تُحبط هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة على موسكو.. وهذا ما أعلنه بوتين (صور)

Lebanon 24
23-07-2023 | 21:55
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في تطور جديد بالحرب الروسية ـ الأوكرانية، أعلنت روسيا، في وقت مبكر الاثنين، "تحييد" مسيّرتَين أوكرانيتَين "تحطّمتا" في موسكو، متهمة كييف بمحاولة تنفيذ "عمل إرهابي" في موسكو.

وأكدت روسيا أنها أحبطت هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة على العاصمة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات الدفاع الجوي صدت هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة على موسكو. وأضافت أنه تم اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين.
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من جانبه، قال سيرغيي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو على تطبيق تليغرام إن طائرات مسيرة اصطدمت بمبنيين غير سكنيين في العاصمة الروسية في حوالي الرابعة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين.

وأضاف: "لم يسفر ذلك عن أضرار جسيمة أو إصابات".
 
 
 
 
 
وتوعدت أوكرانيا، أمس الأحد، روسيا بـ"الرد" على هجوم ليلي عنيف بالصواريخ على مدينة أوديسا الساحلية أدى إلى مقتل شخصين وتضرر كاتدرائية تاريخية، بينما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله نظيره البيلاروسي وحليفه ألكسندر لوكاشينكو "فشل" هجوم كييف المضاد.

هذا وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، في تصريح لشبكة "سي إن إن"، أن أوكرانيا سوف تتلقى مقاتلات "إف 16"، منوها إلى أن تسليمها سيستغرق عدة أشهر.

وقال بلينكن: "حتى لو تم اتخاذ القرار بشأن "إف 16" غدا، فإن الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل أن يبدأ تطبيقه".

وتابع: "نحن نتحدث عن التدريب والصيانة وتوافر الفرص لاستخدامها في عمليات الأسلحة المشتركة، كل هذا يستغرق وقتا".

وردا على سؤال توضيحي حول ما إذا كان يعتقد أن أوكرانيا ستستقبل المقاتلات الأميركية، قال: "أعتقد ذلك. من المهم التركيز على ضمان أنهم عندما يتلقونها، يكونون مستعدين بشكل صحيح، وقادرين على استخدام هذه الطائرات بحكمة".

وأضاف: "تبذل قيادتنا العسكرية كل جهد ممكن لتحديد أي (الأسلحة) هي الأكثر فعالية بالنسبة للأوكرانيين، ومدى سرعة نشرها، ومدى فعالية استخدامها، وعملية إف-16 تمضي قدما"، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية.(العربية)

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