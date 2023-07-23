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عربي-دولي

قوات إسرائيلية تقتحم مخيم نور شمس في الضفة.. وفلسطينيون يتصدون (فيديو)

Lebanon 24
23-07-2023 | 23:16
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دارت اشتباكات مسلحة تدور في مخيم نور شمس، شرقي مدينة طولكرم في الضفة الغربية، بعد اقتحامها من جانب القوات الإسرائيلية فجر اليوم الإثنين، وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وسمعت أصوات انفجارات في مخيم نور الشمس فجر اليوم الإثنين بعد اقتحام قوات إسرائيلية للمنطقة مدعومة بجرافات وآليات عسكرية.
 
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وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن القوات الإسرائيلية استقدمت تعزيزات عسكرية، واقتحمت مخيم نور شمس بعد تطويق المنطقة المحيطة.

ونشرت مواقع إخبارية فلسطينية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لعملية الاقتحام وحصار مخيم نور شمس، والتصدي للقوات الإسرائيلية.


ولاحقا أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية انسحبت من مخيم نور شمس، شرقي طولكرم، كما انسحبت من مخيم عقبة جبر في أريحا بعد وقت قصير على اقتحامه.

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