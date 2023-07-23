قوات إسرائيلية تقتحم مخيم نور شمس في الضفة.. وفلسطينيون يتصدون (فيديو)

دارت اشتباكات مسلحة تدور في مخيم نور شمس، شرقي مدينة طولكرم في الضفة الغربية، بعد اقتحامها من جانب القوات الإسرائيلية فجر اليوم الإثنين، وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.



وسمعت أصوات انفجارات في مخيم نور الشمس فجر اليوم الإثنين بعد اقتحام قوات إسرائيلية للمنطقة مدعومة بجرافات وآليات عسكرية.

🇵🇸اشتباكات عنيفة الان في مخيم نور شمس pic.twitter.com/S0Rgb5eqZA — إعلام فلسطين (@the_loose5) July 24, 2023 Advertisement

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن القوات الإسرائيلية استقدمت تعزيزات عسكرية، واقتحمت مخيم نور شمس بعد تطويق المنطقة المحيطة.



ونشرت مواقع إخبارية فلسطينية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لعملية الاقتحام وحصار مخيم نور شمس، والتصدي للقوات الإسرائيلية.





يبدو لأول مره إستخدام جرافات D9 فى الإقتحامات



قوات الإحــTــلال تقتحم المخيم وتنشر القناصه على أسطح المبانى..

إشتباكات فى مخيم نور شمس بطولكرم#هشام_ناجي pic.twitter.com/rCICabhTmC — 🇵🇸 ابو العز السوافيرى 🇵🇸 (@AboAlezswafery) July 24, 2023

ولاحقا أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية انسحبت من مخيم نور شمس، شرقي طولكرم، كما انسحبت من مخيم عقبة جبر في أريحا بعد وقت قصير على اقتحامه.